



ما أبرز الفوائد الصحية لعصير الشمندر؟



يتميز الشمندر بأنه غني بمضادات الأكسدة والألياف والكثير من الفيتامينات والمعادن، وقد ربطته الأبحاث بتقليل الالتهاب، وخفض ضغط الدم، وزيادة الأداء الرياضي، وحتى الوقاية من السرطان. ووفقا للأبحاث، فإن الشمندر يُحفز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، ونحن بحاجة إلى الكثير من البكتيريا الجيدة في جهازنا الهضمي للمساعدة على مكافحة الأمراض وتعزيز جهاز المناعة لدينا، وفقا لموقع Integris Health. وبفضل نكهته المميزة ولونه الجميل، يعد الشمندر إضافة مرحب بها لأي طبق، فهو غير مكلف وشهي. ويمكن لاستهلاكه على شكل عصير أن يمنحنا الكثير من الفوائد الصحية، ومنها:



٭ زيادة القدرة على التحمل: وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن استهلاك عصير الشمندر على المدى الطويل قد يساعد على زيادة أداء القلب والجهاز التنفسي وزيادة الوقت الذي يستغرقه الوصول إلى الإرهاق، لكن الباحثون أشاروا إلى أن شرب عصير الشمندر مع استهلاك الكافيين يمكن أن يقلل من هذه الفوائد.



٭ المساعدة في الوقاية من فقر الدم: ينجم فقر الدم عن نقص خلايا الدم الحمراء في الجسم، ويمكن أن تسبب هذه الحالة الدوخة، وشحوب الجلد، وضيقا في التنفس، وسرعة ضربات القلب، والعديد من المشاكل الأخرى. ووجدت الدراسات أن عصير الشمندر غني بالحديد، وهو عنصر أساسي في خلايا الدم الحمراء، ما يساعد على إدارة فقر الدم.



٭ يدعم الصحة المعرفية: عصير الشمندر «يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ لدى كبار السن، ما قد يكون بمنزلة وسيلة طبيعية لدرء مرض ألزهايمر ومحاربة تطور الخرف والحالات المعرفية الأخرى»، وفقا لموقع Dr. Axe.



٭ مصدر كبير للمعادن: يعد عصير الشمندر مصدرا رائعا للبوتاسيوم، وهو معدن يساعد الأعصاب والعضلات على أداء وظائفها، والحديد والعديد من المعادن الأخرى، بما في ذلك الماغنيسيوم والمنغنيز والصوديوم والزنك والنحاس والسيلينيوم، وبالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن، يحتوي عصير الشمندر على النترات.



وفي حين أن هناك العديد من الفوائد لعصير الشمندر، إلا أن هناك أيضا بعض الآثار الجانبية التي يجب أن تكون على دراية بها، وإذا كنت تتناول أدوية ضغط الدم بالفعل، فاستشر الطبيب قبل شرب عصير الشمندر.

المصدر: «ميديكال إكسبريس»

