

يلتقي فريق ريال مدريد ضيفه جيرونا غداً السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراة ستحسم كثيرا صراع التتويج بلقب الدوري.



ويتواجد الريال في صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام جيرونا، صاحب المركز الثاني.



ويملك الريال أفضلية نسبية في هذه المباراة حيث ستقام على أرضه ووسط جماهيره، كما أن الريال يتفوق في المواجهات المباشرة التي جمعت بين الفريقين، حيث التقيا في تسع مواجهات منذ عام 2017، حقق خلالها الريال الفوز في خمس مباريات، فيما فاز جيرونا في ثلاث وتعادلا في واحدة.



وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب جيرونا انتهت بفوز الريال بثلاثية نظيفة.



وحتى الآن لم يخسر الريال سوى مباراة واحدة بالدوري حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في أربع وخسر في واحدة، ولم يخسر الريال في آخر 11 مباراة بالدوري.



ويتطلع الريال الى تحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الابتعاد بقمة الترتيب، والعودة لطريق الانتصارات بعدما تعادل 1-1 أمام فريق أتلتيكو مدريد. ويفتقد الريال جهود إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا وديفيد ألابا بسبب الإصابة. في المقابل يدخل جيرونا اللقاء بحثا عن العودة الى طريق الانتصارات بعدما تعادل في آخر مبارياته أمام ريال سوسيداد 0-0.



ويقدم جيرونا أفضل موسم في تاريخه حتى الآن، حيث لم يخسر الفريق في أي لقاء بالدوري باستثناء مباراة الدور الأول أمام الريال، حيث حقق 17 انتصارا وخمسة تعادلات.



ولم يخسر جيرونا في أي مباراة بالدوري في آخر 11 لقاء، وسجل لاعبوه أهدافا في ثمان من آخر عشر مباريات بالمسابقة.



ويعول ميتشيل سانشيز على الثلاثي أرتيم دوفبيك وسافيو وفيكتور تسيهانكوف، مع الوضع في الاعتبار أن الأول هو هداف الفريق برصيد 14 هدفا.



وتفتتح منافسات هذه الجولة اليوم، عندما يلعب قادش مع ريال بيتيس.



وتستكمل منافسات الجولة غدا، عندما يلعب ديبورتيفو ألافيس مع فياريال، وريال سوسيداد مع أوساسونا، ولاس بالماس مع فالنسيا.