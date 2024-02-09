

تشهد منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مواجهة قمة غدا، تجمع بين روما وضيفه إنتر ميلان متصدر الترتيب.



وعلى ملعب «الأولمبيكو» في العاصمة روما، يسعى روما إلى استثمار الروح العالية في الفريق تحت قيادة مديره الفني الجديد دانييلي دي روسي، حيث حقق في الجولة الماضية فوزا كبيرا على كالياري برباعية نظيفة.



ومنذ تولي دي روسي المهمة عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو في منتصف يناير الماضي، حقق الفريق ثلاثة انتصارات متتالية على فيرونا 2-1 وعلى ساليرنيتانا بنفس النتيجة، قبل الفوز الكبير على كالياري.



ويحتل روما المركز الخامس برصيد 38 نقطة، ويأمل في تحقيق فوز ثمين، يصعد من خلاله للمركز الرابع، في حال تعثر أتالانتا في مواجهته مع جنوى بنفس الجولة.



على الجانب الآخر، يدخل إنتر المواجهة وهو المرشح الأبرز للفوز بالنقاط الثلاث، ويسعى لتحقيق الفوز والابتعاد في صدارة الترتيب، بعدما تغلب في الجولة الماضية على ملاحقه المباشر يوفنتوس في قمة مباريات الجولة 23. ويتصدر إنتر ترتيب المسابقة برصيد 57 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، علما بوجود مباراة مؤجلة لإنتر.



وتوج إنتر ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي الذي أقيم في السعودية منتصف الشهر الماضي، لكنه يعلم جيدا أن المرحلة المقبلة ستكون مصيرية في الموسم، بدخول بطولة الدوري في الجولات الحاسمة، بالإضافة إلى خوضه تحديا قاريا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.



وفي باقي المباريات، تفتتح الجولة اليوم عندما يلتقي ساليرنيتانا مع إمبولي، فيما يواجه غدا كالياري ضيفه لاتسيو ويلعب تورينو مع مضيفه ساسولو.