

تشهد المرحلة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا منافسة قوية بين الفرق خصوصا على مستوى الصدارة، حيث يسعى ليفربول المتصدر الاحتفاظ بالصدارة لجولة أخرى عندما يواجه ضيفه بيرنلي، فيما يسبقه بساعات قليلة مان سيتي الوصيف عندما يلتقي مع إيفرتون وفي حال تحقيقه الفوز فإنه سيشكل ضغطا كبيرا على ليفربول.



يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 51 نقطة بعد لعب 23 مباراة، حيث حقق 15 انتصارا وسجل تعادل في 6 مباريات وتلقى هزيمتين فقط.



ويستضيف مان سيتي نظيره ايفرتون على ملعب الاتحاد بمعنويات عالية بعد فوزه على برينتفورد في الجولة الماضية، محققا انتصاره التاسع على التوالي في جميع المسابقات.



يمتلك سيتي سجلا قويا على ملعب الاتحاد، حيث حقق 28 فوزا من 32 مباراة خاضها منذ نوفمبر 2022.



ويمر إيفرتون بفترة صعبة، حيث حقق فوزا واحدا فقط في آخر 10 مباريات، ويحتل المركز 18 في الترتيب.



يسعى فريق شون دايتش إلى تحقيق فوز مهم يعزز آماله في البقاء بالدوري الممتاز.



على الرغم من صعوبة المهمة، إلا أن إيفرتون أثبت قدرته على تحقيق نتائج إيجابية أمام الفرق الكبيرة.



ويلتقي غدا أيضا، فولام مع بورنموث، ويستضيف توتنهام برايتون، فيما يواجه ولفرهامبتون نظيره برينتفورد، ويحل شيفيلد يونايتد ضيفا على لوتون تاون، ويختتم اليوم بمواجهة تجمع بين نوتنغهام فورست ونيوكاسل.



كأس إنجلترا



داوى تشلسي جراحه في الدوري بفوزه على مضيفه أستون فيلا 3-1 في مباراة معادة ضمن الدور الرابع من مسابقة الكأس.



وسجل أهداف تشلسي كل من كونور كالاغر (11) والسنغالي نيكولاس جاكسون (21) والارجنتيني إنسو فرنانديز (54)، فيما سجل الفرنسي موسى ديابي هدف أستون فيلا (90+1).



وكانت المباراة الاولى على ملعب ستامفورد بريدج انتهت بالتعادل السلبي في 26 يناير.



ويلعب تشلسي في ثمن النهائي مع ليدز يونايتد الفائز على بليموث أرغايل 4-1 بعد التمديد في مباراة معادة جمعت بين فريقين من تشامبيونشيب.



وأكمل نوتنغهام فوريست عقد الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي بفوزه على ضيفه بريستول سيتي من تشاومبينشيب 5-3 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) في مباراة معادة بعد تعادلهما سلبا.



ويلعب نوتنغهام مع مان يونايتد في الدور المقبل.