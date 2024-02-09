

ستكون الأنظار شاخصة غدا السبت إلى قمة باير ليفركوزن المتصدر وضيفه بايرن ميونيخ الثاني وحامل اللقب في المواسم الـ 11 الأخيرة، ضمن المرحلة الـ21 من الدوري الألماني، وسط معركة شرسة على اللقب بين الفريقين، لاسيما ان ليفركوزن هيمن على الصدارة معظم فترات هذا الموسم، فلم يتلق فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو اي خسارة طوال الموسم، فيما مر العملاق البافاري بفترات تذبذب، فخرج من ثمن نهائي كأس ألمانيا، قبل أن يلتقط أنفاسه في المراحل الأخيرة ويقلص الفارق إلى نقطتين مع ليفركوزن (50 مقابل 52 نقطة).

ولا شك ان مباراة السبت على ملعب «باي أرينا» سترسم صورة الصراع على اللقب في المراحل المقبلة، فمن شأن فوز ليفركوزن ان يجعله في موقع أكثر من ممتاز للاقتراب من لقبه الأول على الإطلاق في «البوندسليغا»، فيما أن فوز فريق المدرب توماس توخل سيضع بايرن في صدارة نادرة هذا الموسم.

ويفتتح بوروسيا دورتموند الرابع (37 نقطة) المرحلة مساء اليوم بمواجهة فرايبورغ ساعيا إلى تثبيت اقدامه ضمن المراكز المؤهلة إلى دوري ابطال أوروبا وتضييق الخناق على شتوتغارت الثالث (40) الذي يواجه ماينتس الأحد.



فرنسا تشهد الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي صدامات مباشرة بين فرق المقدمة بجدول الترتيب، حيث تبدأ مواجهات الجولة اليوم الجمعة بلقاء بين الجريحين عندما يحل ميتز ضيفا على أولمبيك مرسيليا الذي يسعى للخروج من النفق المظلم بعد تراجعه للمركز الثامن بـ29 نقطة، فيما يبقى وضع رين أكثر سوءا اذ تجمد رصيده عند 16 نقطة بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الـ18 والأخير.



وتقام غدا السبت مباراتان، فعلى ملعب حديقة الأمراء يدخل باريس سان جرمان مواجهة ليل وهو متربع على القمة برصيد 47 نقطة بفارق 8 نقاط عن نيس ويسعى الى فوز جديد يؤمن به صدارته، ولكن مهمته لن تكون سهلة أمام ليل صاحب المركز الرابع بـ35 نقطة، بينما يحل ستراسبورغ الساعي الى تصحيح مساره بعد تراجعه للمركز العاشر بـ25 نقطة، ضيفا على لانس الذي يتطلع الى مواصلة نتائجه الإيجابية.