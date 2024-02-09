

تترقب الجماهير العربية والخليجية النهائي الكبير الذي سيجمع قطر والأردن غدا، وذلك بعد أن حقق «العنابي» إنجازا كبيرا ببلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه، وليكون سادس منتخب يحقق هذا الإنجاز بعد الكويت والسعودية وإيران واليابان واستراليا، كما تابع «العنابي» سلسلة انتصاراته المتتالية في كأس آسيا التي بلغت 13 مباراة كاسرا الرقم السابق بـ 12 مباراة المسجل للمنتخب الإيراني.



وبحسب نتائج طرفي المباراة النهائية للبطولة القارية، سيقفز «العنابي» و«النشامى» إلى مراكز متقدمة في تصنيف الاتحاد الدولي «FIFA» الذي سيصدر الأربعاء المقبل، وذلك بعد حسم مصير اللقب الحائر بين المنتخبين.



واحتل «العنابي» المركز الـ 58 عالميا قبل انطلاق كأس آسيا، محافظا على تصنيفه سادسا عربيا وآسيويا، اذ جمع 1407.3 نقاط في المجمل العام. ويعد أفضل مركز لـ«العنابي» حلوله بالمركز الـ 42 في التصنيف الصادر في أغسطس 2021 بعد بلوغه المربع الذهبي للكأس الذهبية، حين قفز 16 مركزا، وهو أفضل ترتيب لـ «العنابي» منذ بداية التصنيف في عام 1993.



بينما دخل منتخب الأردن البطولة وهو بالمرتبة الـ 87 عالميا والـ 13 على مستوى قارة آسيا برصيد 1272.63 نقطة.