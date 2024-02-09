

أكد المدرب الإسباني لمنتخب قطر ماركيز لوبيز أنه لن يتنازل عن حلم التتويج بلقب كأس آسيا بعد وصوله إلى المباراة النهائية.



وقال إنه سعيد للغاية بالفوز على المنتخب الإيراني 3-2 في نصف النهائي. وأضاف: «خضنا مباراة معقدة وبذلنا جهدا كبيرا، والآن لم يتبق أمامنا سوى خطوة واحدة للحفاظ على لقبنا الذي حققناه، والعمل ما زال مستمرا، وأقول للجماهير شكرا على دعمكم ونعدكم بالفوز بالبطولة من أجلنا وأجلكم».

وعن توليه تدريب «العنابي» قبل فترة قصيرة من انطلاق البطولة، وهل أثر ذلك على إدارته للمباريات، قال لوبيز: «أعرف اللاعبين جيدا وقضيت في قطر فترة طويلة مدربا قبل أن أتولى المهمة، وأنا سعيد بالمستوى الذي نقدمه، وفخور باللاعبين الذين يقدمون الجهد الرائع.

الكل هنا يساندنا ويقف خلفنا، وبالمناسبة أحب أن أشكر أصدقائي في إسبانيا الذين يرسلون لي رسائل دعم متواصلة». وتابع لوبيز: «تسلمت المهمة عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش وأنا أحترم المدربين السابقين، اذ قام كيروش وقبله الإسباني فيليكس سانشيز بعمل رائع، ولا يمكن أن أقول إنني غيرت كل شيء، لكن ما حاولت أن أقوم به فقط هو أن أنقل فلسفتي وأسلوبي إلى اللاعبين، وأن أرسخ ما أؤمن به، ولا يمكن أن أقول إن المدرب يبدأ من الصفر فهذا غير واقعي».