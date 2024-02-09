

أكد الاتحاد الأردني تمسكه بمدربه المغربي الحسين عموتة، بعد أن تلقى العديد من العروض التدريبية بعد النجاحات التي حققها مع «النشامى» في كأس آسيا وقيادته للأردن إلى النهائي القاري للمرة الأولى في تاريخه.



وعلمت «الأنباء» من مصادر أن الاتحاد المغربي يرغب في الاستعانة بخدمات عموتة لقيادة منتخب «أسود الأطلس»، بالرغم من إعلان رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع تجديد الثقة في المدرب المغربي وليد الركراكي عقب توديع كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار على يد منتخب جنوب أفريقيا 0-2 في الدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى وجود محاولات من جانب الاتحاد الجزائري لإسناد المهمة اليه، ليكون بديلا للمدرب الجزائري جمال بلماضي الذي تم توجيه الشكر له عقب توديع المنتخب لمنافسات كأس أمم أفريقيا من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، فضلا عن وجود اتصالات من بعض الأندية المغربية التي ترغب في الاستعانة بخدمات عموتة.



ويمتلك عموتة عقدا مع الاتحاد الأردني حتى 2026، وذلك بعد إسناد المهمة له خلفا للمدرب العراقي عدنان حمد، ليقود «النشامى» في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا السعودية 2027.