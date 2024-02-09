

عبدالله قنيص



قادت حملة أمنية أقامها رجال أمن الجهراء في بر رحية إلى ضبط مواطن ومقيم في البلاد بصورة غير قانونية وعثر بحوزتهما على حشيش وسجائر بها مخدر الحشيش وحبوب مخدرة، فيما اعترف الموقوفان بأن ما ضبط بحوزتهما بقصد التعاطي دون الاتجار على حسب زعمهما، فيما أكد المصدر أن جميع المحالين الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يخضعون للتحقيقات لتحديد حقيقة اتجارهم في المواد المخدرة ومصدر هذه المخدرات.



وقال مصدر أمني إن رجال الأمن أوقفوا مركبة للتدقيق على من بداخلها، حيث تبين انهما شخصان ولدى الاستعلام عنهما ظهرت عليهما علامات الارتباك وبدا لرجال الأمن انهما تحت تأثير المواد المخدرة ليتم تفتيشهما احترازيا والعثور على المخدرات.