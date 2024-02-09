تنطلق في الخريف المقبل أعمال نقل محتويات مركز بومبيدو الذي سيغلق أبوابه حتى عام 2030 لإجراء ورشة إعادة تأهيل كبيرة له. وستبدأ أعمال نقل محتويات أحد أهم متاحف الفن الحديث في العالم خلال أكتوبر المقبل، بعد انتهاء أولمبياد باريس، على أن يغلق بصورة تامة في صيف 2025، وفق ما أعلن رئيسه لوران لوبون في مؤتمر صحافي.

وأوضح لوبون أن قسما من المركز (صالات العرض) سيغلق أمام العامة مطلع 2025، قبل إقفال المتحف والمكتبة في مارس، على أن يتم إغلاقه بشكل تام في الصيف.

وتنطلق عام 2026 أعمال إعادة التأهيل التي تبلغ تكلفتها 260 مليون يورو وتمولها الدولة الفرنسية. وأكد لوبون أن المركز لن يفقد «روحيته»، وسيعاد افتتاحه سنة 2030 مع أسلوب جديد في عرض أعماله، بالإضافة إلى إنشاء منتدى مخصص للشباب والمبتكرين الناشئين، ومن المقرر أيضا إنشاء متحف افتراضي عبر الإنترنت.