

عبدالله قنيص



في قضية مماثلة لسرقة وقود لعدة مرات من قبل مركبة، وسجلت في مخفر شرطة ميدان حولي في ديسمبر 2023 وأشارت إليها «الأنباء» في حينه، سجلت قضية أمس برقم 2024/7 في مخفر شرطة صباح السالم بعنوان سرقة وقود.



وحول التفاصيل، قال مصدر امني ان مواطنا من مواليد 1962 وبصفته وكيلا خاصا لشركة تسويق محلي للوقود تقدم إلى مخفر شرطة علي صباح السالم ببلاغ عن قيام قائد مركبة أميركية وانيت بالتردد على المحطة الكائنة في منطقة علي صباح السالم لـ 8 مرات بتواريخ مختلفة وبعد أن يقوم بتعبئة السيارة يقوم بالهرب، مشيرا إلى أن اللص سرق وقودا بمبلغ 18.5دينارا بالمرات الـ 8. وقدم المبلغ مقاطع مصورة للمتهم خلال تنفيذه جرائمه. هذا، ووجه محقق المخفر رجال المباحث بضبط المتهم.