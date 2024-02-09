

هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية على نظيره الصليبخات 100-96، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 6 للدوري العام، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول، فيما وصل «الأحمر» إلى النقطة الـ 23 في المركز الرابع، وقد جاءت المواجهة متكافئة في أغلب أشواطها، لكن جودة محمد أشكناني، وعبدالمحسن الموسوي، وراشد الرباح، والمحترف الأميركي روبرت رجحت كفة «الأصفر» في نهاية اللقاء، وكان الموسوي الأعلى تسجيلا لفريقه بـ 25 نقطة، والاستحواذ على 12 كرة مرتدة «ريباوند».



وفي مواجهة ثانية، أقيمت على ذات الصالة، لم يجد العربي صعوبة في تجاوز نظيره التضامن 97-55، ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، فيما وصل الخاسر إلى النقطة الـ 14، حيث لم يجد العربي صعوبة في تجاوز التضامن الذي فقد الأمل في التأهل للمربع الذهبي الحاسم على لقب الدوري بفضل تألق محترفه الأميركي كيندال ديكس بتسجيله 27 نقطة والاستحواذ على 12 كرة مرتدة، ليعزز «الأخضر» حظوظه بالتأهل على حساب الصليبخات رابع الترتيب. وتقام اليوم مباراة واحدة في الـ 6 مساء، على صالة الاتحاد، تجمع بين اليرموك وكاظمة.