

مبارك الخالدي



أوقف السالمية مغامرة التضامن بالتغلب عليه 3-0 في مواجهة الدور نصف النهائي لبطولة كأس سمو الأمير التي جرت أمس على ستاد «علي صباح السالم»، ليتأهل «السماوي» إلى المباراة النهائية للكأس الغالية للمرة العاشرة في تاريخه. سجل الأهداف اليكس ليما (42 من ركلة جزاء 42) وايبودو ايساكا (56) والسنوسي الهادي (94).



وشهدت المباراة خروج مهاجم التضامن جيوفاني بالبطاقة الحمراء (80)، واتسم اداء الفريقين بالتحفظ والبطء في التحضير في الشوط الاول الذي شهد افضلية نسبية للسالمية من حيث الاستحواذ.



وفي المقابل، التزم التضامن بتأمين مناطقه الدفاعية والبحث عن المساحات عبر الكرات المرتدة، وكانت أولى محاولات «السماوي» من كرة عرضية لمعاذ الظفيري قابلها ايساكا مباشرة لكنها علت العارضة (24)، وبعدها أبعد الحارس عبدالرحمن عجاجي تسديدة ليما من كرة حرة ثابتة (32)، ومر عبدالمحسن التركماني من المدافع وليد سعد داخل المنطقة الا انه تعرض للعرقلة ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها ليما على يمين الحارس (42).



وفي الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة اللقاء بتحسن اداء التضامن، ونجح السالمية في تسجيل الهدف الثاني بعد ان مر عذبي شهاب داخل المنطقة وهيأ كرة عرضية متقنة لايساكا الذي وضعها في الشباك (56) ليمنح الهدف الاريحية لـ «السماوي» بفرض ايقاعه.



وتعقدت اوضاع التضامن بخروج المهاجم جيوفاني بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 80، وحرمت العارضة السالمية من الهدف الثالث بعد ان ردت تسديدة معاذ العنزي (88)، الا ان السنوسي الهادي كانت بصمته واضحة في إدراك الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل المنطقة (94)، لتنتهي المباراة بفوز وتأهل مستحق لـ «السماوي». أدار اللقاء بامتياز الحكم اليوناني ايفان جيلوس.