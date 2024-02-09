

ناصر العنزي



خرجت جماهير القادسية من «ستاد جابر الدولي» تردد «خلصنا من العربي وباقي السالمية» بعد فوز «الأصفر القدساوي» على «الأخضر العرباوي» 2-1 في مواجهة القمة الجماهيرية، ليتأهل القادسية إلى المباراة النهائية على كأس سمو الأمير ليواجه السالمية في مباراة مرتقبة للفوز بالكأس الغالية.



لم يمهل المالي براهيما تانديا خصمه العربي التقاط أنفاسه وعاجله بهدفين في الشوط الأول فأصابه في مقتل بعدما تألقت الكتيبة «القدساوية» في جميع خطوطها ومنعت منافسها من تهديد مرمى الحارس علي جراغ.

افتتح تانديا المتألق التسجيل بتسديدة متقنة بعد تمريرة من عيد الرشيدي مرت على يمين الحارس سليمان عبدالغفور (35)، ثم كرر الاثنان فعلتهما بهدف ثان من قدم تانديا أكد على تدهور حالة الدفاع العرباوي (37).

وكان المدرب محمد المشعان قد أحدث بعض التغييرات في تشكيلته التي قادها هجوميا تانديا والرشيدي وصولة ونايف زويد، واضطر إلى تبديل إجباري مبكرا بعد إصابة المدافع فيصل الشطي ودخل مكانه عبدالعزيز نصاري، فكان التفوق لـ «الأصفر» لعبا ونتيجة.

أما العربي فلم تكن بدايته بمثل ما كان عليه، ودبت الفوضى في خط دفاعه المكون من عيسى وليد وجمعة عبود وعماد الدين بوبكر وعبدالرحمن الشرهان، وعلى نحو مفاجئ أقدم مدرب العربي البوسني داركو نيستروفيتش على سحب لاعبه بندر السلامة وأشرك بدلا منه النيجيري إيوالا، غير أن «الأخضر»، بمهاجميه حمزة خابه وأيمن الصفاقسي، لم يستطع أن يخترق دفاع خصمه ولو بتسديدة واحدة.

وفي الشوط الثاني رمى العربي بكل ثقله لتقليص النتيجة لكنه واجه صلابة من دفاع الخصم بقيادة الأرجنتيني فيتور، وعاب أفراد العربي البطء في تحضير الهجمات، وبقي المهاجمان خابا والصفاقسي وحيدين من دون إمداد، فمن الطبيعي أن تقل خطورتهما.

وفي الدقيقة 70 أشرك مدرب القادسية محمد المشعان بدر المطوع وزميله عبدالله مطاوع لتعزيز الهجوم، لكن سرعان ما خرج المدافع خالد صباح مطرودا بعد إنذارين، فأصبحت الكفة تميل لمصلحة «الأخضر» الأكثر عددا والذي عاد بهدف بإمضاء البديل علي خلف بعد مجهود رائع من إيوالا (79)، ثم أضاع حمزة خابا فرصة لا تضيع وهو على بعد خطوتين من المرمى (85)، واشتدت المباراة في الدقائق الأخيرة وسط استبسال دفاعي قدساوي نجح في الحفاظ على فوزه بعدما لعب منقوصا 27 دقيقة.



أدار المباراة الحكم الكرواتي دوج ستروكان وأجاد في إدارتها وأشهر بطاقة حمراء مستحقة للمدافع خالد صباح بعد إنذارين.

وقد شهدت القمة الجماهيرية حضورا تعدى 32 ألف متفرج.