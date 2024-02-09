

يعقوب العوضي



يلتقي القادسية مع الكويت في الـ 3:00 مساء اليوم على صالة مجمع صحار الرياضي في عمان، وذلك ضمن منافسات الدور ربع نهائي من بطولة غرب آسيا الثانية للأندية، ويسعى الطرفان إلى بلوغ المربع الذهبي رغم صعوبة المواجهة، حيث يعرف «الأصفر» و«الأبيض» بعضهما البعض جيدا، ويتنافسان على صدارة الدوري المحلي أيضا، وسيقام الدور نصف النهائي غدا.



وكان الكويت قد فاز أمس الأول على نظيره العماني صحار بنتيجة 3- 0 خلال الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة التي تستضيفها مدينة صحار بسلطنة عمان. وأقيمت المباراة على الصالة الرئيسية في مجمع صحار الرياضي وجاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من الدور التمهيدي في البطولة التي تستمر حتى الـ 12 من الجاري، وبذلك رفع الكويت رصيده إلى 6 نقاط محتلا المركز الثالث بينما تجمد رصيد صحار عند 3 نقاط احتل بها المركز الرابع، وصعد كل منهما إلى دور الثمانية.



وضمت المجموعة الثانية إلى جانب الكويت وصحار العماني كلا من الأهلي البحريني والعربي القطري وشباب الحسين الأردني. بدروه، استطاع القادسية ممثل الكويت الثاني في البطولة أمس أيضا من الفوز على فريق الريان القطري حامل اللقب بنتيجة 3- 2 ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدور التمهيدي ليضمن تأهله إلى الدور



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