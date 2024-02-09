قرّر المدعي الخاص المكلّف التحقيق في اتّهام الرئيس الأميركي جو بايدن بسوء التعامل مع وثائق سرية تخص الدولة، عدم التوصية بملاحقته قضائياً.

وخلص المدعي الخاص روبرت هور الذي عيّنه وزير العدل ميريك غارلاند في يناير 2023، في تقريره إلى أنّ "لائحة الاتهام لن تكون مبرّرة"، واصفاً بايدن بأنه "رجل مسنّ صاحب ذاكرة سيّئة".

وعلى الاثر، رحب محامي البيت الابيض ريتشارد سوبر في بيان بقرار المدعي الخاص عدم ملاحقة بايدن في قضية الوثائق السرية.

لكنه تدارك "نرفض عدداً من التعليقات غير الصحيحة والتي في غير مكانها في تقرير المدعي الخاص" الذي وصف بايدن (81 عاما) بأنّه "رجل مسنّ ذو ذاكرة سيئة".

وأضاف سوبر "رغم ذلك، فإنّ القرار الأهمّ للمدّعي الخاص، أي عدم الملاحقة، يستند في شكل متين الى الوقائع والأدلة".

من جهته، اعتبر بايدن أنّ "القضية مغلقة"، وقال في بيان "طوال مسيرتي كمسؤول سياسي، عملت دائماً لحماية أمن أميركا. أتعامل مع هذه الموضوعات بجدية ولم يشكّ أحد في ذلك أبداً".