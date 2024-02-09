أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق صواريخ باتجاه اسرائيل ردا على الاعتداءات المتواصلة على لبنان والتي كان آخرها استهداف سيارة قائد عسكري في الحزب بالنبطية.

وقال الحزب في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام:" دعما لشعبنا الفلسيطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على الاعتداءات الصهيونية على القرى والمدنيين واخرها الاعتداء على مدينة النبطية، قام مجاهدونا باستهداف قاعة ميرون الجوية بصواريخ "فلق" واصابوها إصابة مباشرة".

وذكرت تقارير إعلامية ان حزب الله اطلق نحو 30 صاروخا باتجاه مستوطنات الجليل الأعلى.