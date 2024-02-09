بدت النتائج متقاربة جدا في باكستان بين المرشحين المستقلين المؤيدين لرئيس الوزراء السابق المسجون حاليا عمران خان، وحزب منافسه نواز شريف الجمعة إلا أن بطء فرز الأصوات زاد من الشكوك حول احتمال التلاعب بنتائجها لغير صالحهم.

ومنعت «حركة الإنصاف الباكستانية» التي يتزعمها خان من خوض انتخابات الخميس كحزب. إلا ان نتائج رسمية أظهرت فوز مرشحين مستقلين مرتبطين بالحركة بـ 16 مقعدا في الانتخابات التشريعية أي أقل بمقعد واحد من حزب الرابطة الإسلامية بزعامة شريف.

وتظهر تعدادات غير رسمية لمحطات التلفزة المحلية تقدم حزب حركة الانصاف في دوائر عدة متبقية، إلا ان اللجنة الانتخابية الباكستانية أعلنت فقط 53 نتيجة بعد 17 ساعة على إغلاق مراكز الاقتراع.

ويفيد مراقبون أن شريف (74 عاما) الذي عاد إلى باكستان بعدما أمضى أربع سنوات في منفاه اللندني، يحظى على ما يبدو بدعم الجيش. ومن شأن فوز حزبه أن يتيح له قيادة البلاد للمرة الرابعة.

وقالت سارة خان أستاذة العلوم السياسية في جامعة يال الأميركية لوكالة فرانس برس «شعور الثقة (بالنتيجة النهائية للاقتراع) تلاشى مبكرا» مع تحقيق المرشحين المرتبطين بحزب خان نتائج أفضل من المتوقع.

وأضافت «هذا ليس بالتأكيد الاعتقاد المحدد مسبقا الذي كان ينتظره الجميع».

وقبل إعلان أولى النتائج، قال المسؤول في حركة الانصاف عمر أيوب خان لوسائل الإعلام إنه على ثقة أن حزبه «سيكون قادرا على تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة بغالبية الثلثين».

إلا ان حزب نواز شريف يبقى في موقع جيد للفوز بإقليم بنجاب الأكثر تعدادا للسكان في البلاد ويضم أكثر من نصف الناخبين على ما قالت الناطقة باسمه مريم اورانغزيب.

والفائز في هذا الإقليم عادة ما يكون في موقع قوة لتولي رئاسة الحكومة.

وتعزى الصعوبات النسبية لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية إلى توليه السلطة بقيادة شهباز شريف شقيق نواز بعد الإطاحة بعمران خان من رئاسة الوزراء بفضل مذكرة حجب ثقة في أبريل 2022.

ويسجل حزب الشعب الباكستاني الذي شارك في هذه الحكومة لكنه نأى عن حزب نواز شريف منافسه التاريخي خلال الحملة، نتائج أفضل من المتوقع أيضا مع حصوله على 15 مقعدا بحسب اللجنة الانتخابية.

وتحدث زعيم الحزب بيلاول بوتو زرداري نجل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو التي اغتيلت العام 2007، عن نتائج «مشجعة جدا».

وأشارت اللجنة بداية إلى وجود «مشاكل في الانترنت» لتبرير البطء في النتائج. إلا ان وزارة الداخلية قالت في بيان إنه ناجم عن «تدابير احترازية متخذة لضمان الأمن المطلق» لعملية الفرز.