حصدت أسهم إحدى الشركات البريطانية مكاسب قياسية وغير متوقعة خلال يوم واحد فقط، لتصبح بلمح البصر واحدة من أضخم الشركات في بريطانيا على الإطلاق من حيث قيمتها السوقية، فضلاً عن المكاسب الكبيرة التي حققها مالكو الشركة والمساهمون فيها.

وأصبحت شركة (Arm Holdings) سادس أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في بريطانيا بعد أن حققت مكاسب قياسية خلال تداولات الخميس، إذ سجلت أسهمها المدرجة في بورصة نيويورك ارتفاعاً بنسبة 50%.

وأصبحت القيمة السوقية للشركة المدرجة في بورصة ناسداك تبلغ حالياً 117 مليار دولار، متجاوزة أمثالها من الشركات الرائدة، كما أنها باتت تقترب من تجاوز قيمة الشركة العملاقة (Unilever) التي تبلغ قيمتها السوقية 129 مليار دولار.

وشركة "آرم هولدنج" هي شركة بريطانية تعمل في مجال إنتاج أشباه الموصلات وتصميم البرمجيات ومقرها في مدينة كامبريدج بإنجلترا.

وقال تقرير نشرته جريدة "إيفننج ستاندرد" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت" إن الارتفاع الهائل في السهم يوم الخميس جاء على خلفية حماسة المستثمرين بشأن أرباح الربع الثالث، والتي فاقت توقعات المحللين بنسبة 8% لتحقق إيرادات قدرها 824 مليون دولار، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع مدفوعات التراخيص وحقوق الملكية وارتفاع مبيعات ذراع الشركة في الصين.

وقال روس مولد، مدير الاستثمار في شركة (AJ Bell) إن "نموذج شركة آرم المتمثل في إنشاء وترخيص تصميمات أشباه الموصلات بدلاً من تصنيع الرقائق يعني أنها كانت قادرة على النمو بسرعة دون توظيف الكثير من رأس المال".

وأضاف: "لا تزال هذه السمات موجودة ويتم الآن تعزيزها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وينعكس ذلك في ارتفاع عائدات حقوق الملكية والتراخيص بشكل كبير التي أبلغت عنها الشركة".

وتابع: "يجب أن تسمح طبيعة نموذج أعمالها بالتحلي بالمرونة والاستفادة من هذه الفرصة. وهذا أمر مهم بالنظر إلى الطفرة الحالية في رقائق الذكاء الاصطناعي مقارنة بالمبيعات البطيئة للأجهزة التقليدية المستخدمة في مجالات مثل الحوسبة الشخصية".

وكانت الشركة البريطانية قد اشترتها شركة الاستثمار اليابانية "سوفت بنك" في عام 2016 في صفقة بقيمة 24 مليار جنيه إسترليني.

وقد تضاعفت القيمة السوقية لشركة "آرم" بأكثر من الضعف منذ أن بدأت أسهم الشركة في التداول في نيويورك في سبتمبر الماضي بسعر 51 دولاراً للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية كانت في ذلك الحين تبلغ 52 مليار دولار.