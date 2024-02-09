ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) لوقف إطلاق النار.

وبحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات بما يعادل 0.1% إلى 81.71 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2% إلى 76.39 دولار للبرميل.



وقفزت أسعار النفط بنحو 3% في الجلسة السابقة مع قصف القوات الإسرائيلية لمدينة رفح الحدودية بجنوب قطاع غزة بعدما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا لإنهاء الحرب في القطاع، وفقا لـ"رويترز".

وأبقت التوترات أسعار النفط على ارتفاع، ويتجه الخامان القياسيان للصعود 5.7% لكل منهما خلال الأسبوع.

وأطلق مسؤولون أميركيون انتقاداتهم الأشد حدة حتى الآن بشأن الخسائر البشرية بين المدنيين في غزة جراء عمليات إسرائيل التي تحول تركيز هجومها حاليا إلى رفح.

ووصل وفد من حماس إلى القاهرة الخميس لإجراء محادثات مع وسطاء من مصر وقطر لوقف إطلاق النار.

ورغم أن الصراع أدى إلى ارتفاع الأسعار، فإنه لم يكن له تأثير على إنتاج النفط.