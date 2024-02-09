العالم سيتغير بغض النظر عن كيفية انتهاء الأزمة في أوكرانيا

لم أتحدث مع الرئيس بايدن منذ فبراير 2022 لكن هناك اتصالات معينة بين موسكو وواشنطن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تريد التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات.

وقال بوتين خلال مقابلة في موسكو مع الصحافي الأميركي تاكر كارلسون، إن " روسيا وأوكرانيا ستتوصلان إلى اتفاق عاجلا أم آجلا".

واعتبر الرئيس الروسي أن:"العالم سيتغير بغض النظر عن كيفية انتهاء الأزمة في أوكرانيا".

ورداً على سؤال حول أثر العقوبات على روسيا، قال بوتين إن بلاده أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا خلال عام 2023 "رغم العقوبات والأدوات الأميركية التي لا تجدي نفعا".

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه لم يتحدث مع نظيره الأميركي جو بايدن منذ فبراير 2022، مستدركاً بأن "هناك اتصالات معينة بين موسكو وواشنطن"، ومضيفاً:" كانت بيني وبين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب علاقة شخصية".

وبين أنه يمكن التوصل لاتفاق بشأن الصحافي الأميركي المعتقل في روسيا.

وأردف: حلف الناتو توسع 5 مرات شرقاً بعد تقديم وعود لنا بعدم توسعه ولو لشبر واحد. والحلف رفض انضمامنا إليه لأنه كان يخشى من روسيا قوية.

وتابع: "الغرب بدأ يدرك استحالة الهزيمة الإستراتيجية لروسيا. والغرب يخشى من الصين القوية أكثر مما يخشى من روسيا القوية".

ورداً على سؤال بشأن مدى تحقيق موسكو أهدافها من الحرب في أوكرانيا، قال بوتين: "لم نحقق بعد أهدافنا من خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومنها اجتثاث النازية".

وقال بوتين إن غزو بولندا أو لاتفيا "امر غير وارد، فليس لدينا مصلحة للقيام بهذا الأمر"، مؤكداً "لم أتحدث أبدا لرئيس وزراء هنغاريا (المجر) بخصوص استرجاع أراض هنغارية من أوكرانيا".

الجدير بالذكر أن تاكر كارلسون نشر مقطع فيديو أعلن فيه عن وصوله موسكو لإجراء حوار مع الرئيس بوتين، وأصبح أشهر الإعلاميين في المشهد السياسي الأمريكي والروسي على حد سواء، حيث حقق مقطع الفيديو له، مع خلفية أبراج الكرملين وسط العاصمة الروسية موسكو، 5.2 ملايين مشاهدة خلال ساعة واحدة وقت نشره.

وأوضح كارلسون أن هذه المقابلة أجريت لأن "الشعب الأميركي لا يعلم على الإطلاق ما يحدث في روسيا وأوكرانيا".

من جهته، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن المقابلة التي أجراها الرئيس بوتين مع الصحافي كارلسون لن تؤثر على الدعم الأميركي لأوكرانيا.

وأوضح كيربي ان"قيادة مجلس النواب تؤيد بقوة دعم أوكرانيا، بغض النظر عن مدى تأثير المقابلة التلفزيونية عليهم".

وأضاف: "هناك دعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لأوكرانيا في الولايات المتحدة".