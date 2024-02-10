توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة الشدة ابتداء من بعد عصر غد السبت وتبدأ حالة عدم الاستقرار مساء بعد غد الأحد حيث تزداد فرص هطول الأمطار تدريجيا.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن آخر التوقعات للنماذج العددية وخرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي متزامن مع منخفض بارد ومتعمق في طبقات الجو العليا ابتداء من بعد عصر غد يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية وأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وأضاف القراوي أن حالة عدم الاستقرار تبدأ مساء الأحد حيث تزداد فرص هطول الأمطار تدريجيا وتكون رعدية وتتفاوت شدتها من متوسطة إلى غزيرة مع فرص لتساقط البرد على بعض المناطق مصحوبة برياح جنوبية شرقية نشيطة السرعة تتجاوز الـ60 كيلومترا في الساعة تعمل على إثارة الأتربة وتقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وترتفع الأمواج البحرية إلى أكثر من سبع أقدام.

وأشار إلى أن التحسن التدريجي يبدأمن ظهر يوم الاثنين المقبل وتقل السحب وتنحسر فرص الأمطار مع تقدم مرتفع جوي وفرصة لتكون الضباب ليلا مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق. (النهاية)