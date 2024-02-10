عبدالكريم العبدالله



ينطلق المؤتمر الخليجي لجودة وسلامة الدواء والأجهزة والرعاية الطبية تحت وزير الصحة د.أحمد العوضي، وتنظمه إدارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية في الوزارة الاحد القادم 11 الجاري في فندق فورسيزون الكويت، بمشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يشارك وكيل وزارة الصحة لقطاع التجهيزات الطبية في المملكة العربية السعودية، ونائب مدير عام الهيئة العامة للرعاية الاولية المساعد لوزارة الصحة القطرية، وعدد من ممثلي الجهات المختلفة في الكويت ودول مجلس التعاون.



كما يشارك في المؤتمر رئيس اتحاد غرف التجارة الأميركية بيت سويفت، ويقام بالشراكة الاستراتيجية مع مجلسي الأعمال الاميركي والالماني على مدار يومين لمناقشة جودة الدواء في السوق الكويتي والخليجي، إضافة إلى بحث مختلف الاستراتيجيات التي تهدف إلى تطوير صناعة الدواء والاجهزة ومكافحة الغش والأدوية، ما دون المستوى في الصناعة.



ويهدف المؤتمر في دورته الاولى إلى بيان أهمية حوكمة الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية في ضمان سلامة ومأمونية الدواء والأجهزة الطبية والرعاية الطبية وتعزيز الرقابة عليها، ودعم توطين صناعة الدواء والأجهزة الطبية، وبناء منصة تشاركية لعرض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الدول، والسعي نحو تحقيق الأمن الدوائي العربي، وإحداث نقلة نوعية في التعاون والتكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الثقة بينهما، وإنشاء شبكة خليجية او عربية للدواء والأجهزة الطبية، وتشجيع الابتكار والابداع وريادة الأعمال، واستعراض الاتجاهات والتقنيات الحديثة في الدواء والأجهزة والرعاية الطبية وإزالة المعوقات الفنية والصحية غير المبنية على أسس علمية ومعايير دولية أمام تجارة الدواء.



وتترأس المؤتمر مدير إدارة تسجيل ومراقبة الادوية د.مي بو شيبة، ورئيسة قسم تسجيل الادوية د.دنيا بستكي رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر.