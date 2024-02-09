

بيروت - عامر زين الدين:



التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في موسكو، وزير خارجية روسيا سيرغي لاڤروڤ ونائبه لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف. وتخلل اللقاء مناقشة الأوضاع الدولية والاقليمية، بحضور نورا جنبلاط، الوزير السابق غازي العريضي، حليم أبو فخر الدين والسفير اللبناني في روسيا شوقي أبو نصار.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أنه تم تبادل وجهات النظر بشكل متعمق حول الأزمة في الشرق الأوسط. وشدد لاڤروڤ على عدم قبول المزيد من التصعيد في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وتورط دول أخرى في المنطقة، وخاصة لبنان.



بدوره، قال الحزب التقدمي في بيان أن لاڤروڤ أكد مجددا موقف روسيا الثابت الداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسلامة أراضيها، وإيلاء الاهتمام الخاص بالجانب السياسي الداخلي للوضع في لبنان.



كما شدد على ضرورة قيام اللبنانيين أنفسهم بإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن للقضايا الملحة على جدول الأعمال الوطني على أساس التوافق المتبادل ودون تدخل خارجي.



وأشار الجانبان إلى أهمية مواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الودية التقليدية المتعددة الأبعاد بين روسيا ولبنان.