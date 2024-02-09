دوت أصوات انفجارات عنيفة سمعت في مختلف أرجاء دمشق وريفها بعد ظهر الجمعة، يعتقد انها نتيجة قصف صاروخي اسرائيلي أوقع قتلى وجرحى بحسب مصادر اخبارية محلية، بعد ثلاثة ايام على هجوم مماثل في قلب مدينة حمص.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر في وزارة الدفاع ان وسائط الدفاع الجوي السورية أسقطت طائرتين مسيرتين دخلتا من اتجاه الجولان السوري المحتل، في الساعة الثانية بعد الظهر.



وأفادت صفحة «صوت العاصمة» على فيسبوك أن القصف استهدف مطار المزة العسكري. وأشار الموقع إلى سماع دوي انفجارات في عموم دمشق وريفها ناجمة عن إطلاق صواريخ دفاع جوي باتجاه الصواريخ الإسرائيلية.



بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن صواريخ استهدفت مطار المزة العسكري، لقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، حيث كانت طائرة شحنة إيرانية انطلقت من مطار دير الزور العسكري باتجاه مطار المزة العسكري قبل الهجوم. واشار المرصد إلى أن إسرائيل نفت صلتها بالهجوم. وأضاف أن الهجوم يأتي أيضا عقب نقل ايران ذخائر وأسلحة من دير الزور باتجاه الحدود السورية ـ اللبنانية.