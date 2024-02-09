مع الانخفاض المستمر لقيمة الليرة السورية أمام العملات الاخرى وخصوصا الدولار، يواجه السوريون معضلة حمل المبالغ الكبيرة نقدا «كاش» خصوصا في حال استلامهم حوالات من ذويهم في الخارج حيث تساوي الـ100 دولار نحو مليون ونصف المليون ليرة سورية.



ولحل هذه المشكلة، طرح الخبير الاقتصادي السوري جورج خزام، حلا وقال في منشور على صفحته في «فيس بوك» إن طباعة عملات ورقية من الليرة السورية بفئات عالية هو أحد الحلول لمعالجة تداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية، وليس حلا لمشكلة التضخم النقدي.

وأضاف: «إذا كانت كمية الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة تساوي كمية الأوراق النقدية القديمة التي تم سحبها من التداول، فإن ذلك لا يؤدي لزيادة التضخم النقدي».



وفي شرحه للتفاصيل، قال الخبير الاقتصادي: «بما أنه يوجد إصداران لفئة الـ 1.000 ليرة سورية، وبما أنه يوجد إصداران لفئة الـ 500 ليرة سورية، فإن سحب الإصدارين القديمين بالكامل من فئة الـ 1.000 ليرة والـ 500 ليرة وطباعة فئات نقدية جديدة حصرا بما يعادلها من فئات جديدة من الـ 10.000 ليرة سورية أو الـ 20.000 ليرة سورية، هو أحد الحلول لمعالجة مشكلة حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية دون حدوث زيادة بالتضخم النقدي».



وتشهد مناطق سيطرة حكومة دمشق، حالة من العزوف عن تداول بعض الفئات النقدية الصغيرة مثل «المئتين، المئة، الخمسين الورقية»، كما نقلت جريدة «البعث» الرسمية، أن «الطلب على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف، أدى إلى نقصها في السوق، ما دفع المصارف وشركات الصرافة إلى طرح الفئات القديمة المهترئة لتعويض نقص السيولة في السوق».