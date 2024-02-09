قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بيونغ يانغ لن تتردد في القضاء على كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في ظل انخفاض العلاقات بين الجارتين إلى مستويات جديدة.



وقال كيم جونغ أون «إذا تجرأ العدو على استخدام القوة ضد بلادنا، فسنتخذ قرارا جريئا سيغير التاريخ ولن نتردد في حشد كل القوى العظمى للقضاء عليهم»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية».



وأضاف أن «السلام ليس شيئا يمكن استجداؤه أو تبادله عبر مفاوضات».



وذكرت الوكالة أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال فعالية أقامتها وزارة الدفاع لمناسبة ذكرى تأسيس جيش البلاد.



وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الجمعة كيم ممسكا بيد ابنته الصغرى جو آي التي يقول بعض المحللين إنه يجري إعدادها لتكون الزعيمة المقبلة للبلد المعزول.



وأظهرت الصور أيضا الاثنين يسيران وسط هتافات حماسية أطلقها جنود يرتدون الزي الرسمي، فضلا عن التقاطهما صورا مع قادة الجيش. وقال كيم إن قرار بيونغ يانغ الأخير بتعريف سيئول على أنها العدو الرئيسي لبلاده كان إجراء صحيحا.



وأضاف إن «قرار تعريف الدمى الكورية (الجنوبية) على أنهم الدولة المعادية الرقم واحد والعدو الذي لا يتغير» و«احتلال أراضيهم وإسقاطها في حال الطوارئ، هو من أجل الأمن الأبدي لبلادنا» وفق ما نقلت عنه الوكالة الرسمية للأنباء.