طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الجيش وضع خطة لاجلاء المدنيين من رفح حيث يتكدس حاليا نصف سكان غزة البالغ عددهم الإجمالي 2.4 مليون نسمة.



وأفاد مكتب نتنياهو في بيان انه «يستحيل تحقيق هدف الحرب من دون القضاء على حماس وترك أربع كتائب للحركة في رفح. على العكس، من الواضح أن أي نشاط عسكري كثيف في رفح يتطلب ان يخلي المدنيون مناطق القتال».



وأضاف البيان «في هذا السياق، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القوات والمسؤولين الأمنيين الاسرائيليين بتقديم خطة مركبة لإجلاء السكان والقضاء على كتائب حماس في المدينة التي تمثل الملاذ الأخير للنازحين الهاربين من الحرب في قطاع غزة».



جاء ذلك رغم تحذير واشنطن من وقوع «كارثة» في رفح، مؤكدة أنها لا تؤيد عملية «من دون تخطيط جدي» تقوم به اسرائيل لحماية المدنيين.



وبعدما ركز الجيش الاسرائيلي عملياته في مدينة غزة (شمال) ثم في خان يونس (جنوب)، أمر نتانياهو قوا بالتحضير لهجوم على رفح في اقصى جنوب القطاع المدمر.



في غضون ذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى الأمل الذي يديره في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وقال الهلال الأحمر في بيان «قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى الأمل وشرعت بتفتيشه. ونواجه صعوبة بالتواصل مع طواقمنا داخل المستشفى حيث إنهم لا يستجيبون عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي علما ان كافة وسائل الاتصالات هناك مقطوعة منذ حوالي شهر».



وأظهر مقطع ڤيديو نشرته المنظمة مسعفا ينقل مسنة عبر أحد الشوارع المتضررة على سرير المستشفى.



وبحسب الهلال الأحمر، كان نحو 40 نازحا و80 مريضا و100 موظف ما زالوا موجودين بعد عملية الإخلاء.



وتم إجلاء 8 آلاف شخص الإثنين الماضي من مستشفى الأمل، بحسب ما اعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



ويعد مستشفى الأمل أحد أهم المستشفيات في المدينة إلى جانب مستشفى ناصر المحاصر أيضا بسبب القتال.



ولم تبق مستشفيات تعمل بشكل كامل في القطاع، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، بينما يعمل نحو ثلثها بطاقة محدودة.