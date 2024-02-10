شنت مقاتلات أمريكية وبريطانية غارات جوية جديدة على أهداف للحوثيين في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن.

وأوضح مصدر أمني لدى الحوثيين أن خمس غارات جوية استهدفت منطقة الجبانة في الجهة الشمالية من مدينة الحديدة، ومنطقة الطائف بمديرية الدريهمي في الجهة الجنوبية من مدينة الحديدة.

وتعرضت مواقع للحوثيين يومي الأربعاء والخميس لعدة غارات جوية في مديرية الصليف شمال غرب محافظة الحديدة الساحلية.

وتنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 12 يناير الفائت عملية عسكرية تشمل غارات جوية وقصفا صاروخيا، ضد أهداف في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في اليمن خاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك في رد على هجمات تشنها الجماعة ضد سفن تجارية في البحر الأحمر.

وتشن جماعة الحوثي منذ نوفمبر الماضي عمليات عسكرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن تقول إنها تستهدف سفنا إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل على خلفية الحرب المستمرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. .