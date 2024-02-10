‎ ناشدت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية المواطنين والمقيمين ضرورة الانتباه نظرا لتقلب الأحوال الجوية وتوقعاً لهطول الأمطار، ورياح نشطة تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية على بعض المناطق، وذلك يوم غد الأحد، من الساعة 2:00 ظهراً ولمدة يوم كامل.

مشيرة إلـى عـدم التـردد عنـد الضـرورة بالاتصـال عـلـى هـاتـف الطـوارئ (112) لأي مساعدات إنسانية.

واضافت في بيان لها أن إدارة الأرصاد الجوية تسترعي انتباه المواطنين والمقيميـن إلـى ضـرورة متابعة النشرة الجوية من خلال موقع الإدارة http://met.gov.kw وعبر التطبيق الرسمي للإدارة الخاص بالهواتف الذكية Kuwait Met خصوصا أثناء التقلبـات الجوية، للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية فـي حال إصدارهـا.