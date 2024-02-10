إنجاز 113 مبنى عاماً في مدينة المطلاع منها 30 مبنى تم تسليمها للجهات الحكومية المعنية وجارٍ تسليم 83





عاطف رمضان



تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف مجموعة من الضواحي الجاهزة ومشاريع المباني العامة في مدينة المطلاع السكنية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية وعدد من اعضاء مجلس الأمة وقياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الاشغال العامة وعدد من المواطنين من سكان المدينة.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن وزير الإسكان اطلع خلال الجولة على عينة من المباني العامة المنجزة في مدينة المطلاع والتي تم الانتهاء من تنفيذها وعددها 113 مبنى.



وذكرت المؤسسة أن مدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي قدم عرضا حول جهوزية الخدمات والمباني العامة في المدينة، لافتا إلى أن هناك 30 مبنى تم تسليمها بالكامل للجهات الحكومية ذات العلاقة، بينما هناك 83 مبنى جار تسليمه إلى الجهات المستفيدة.



وأكد العنزي خلال العرض أن المؤسسة ستبدأ بأعمال التركيبات بإنارة طرق الضواحي في مايو 2024 على أن يكون التشغيل التدريجي لها في شهر يوليو المقبل إلا أن هناك خطه لإنارة بعض الطرق المهمة بشكل مؤقت خلال الفترة القصيرة القادمة.



ولفت إلى أن إجمالي عدد المباني العامة التي وصل التيار الكهربائي لها بلغ 102 مبنى عام شملت «مراكز صحية، مخفر، أسواق مركزية، مباني البلدية وتنمية المجتمع والبريد ومجموعة من المحلات التجارية والمساجد والمدارس».



وأشارت المؤسسة إلى أن وزير الإسكان التقى مجموعة من سكان مدينة المطلاع واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالباتهم.



وبينت أن وزير الإسكان طلب من قياديي المؤسسة إلى ضرورة دراسة مطالبات سكان المدينة لتسهيل انتقال الأسر للسكن والعيش في هذه المدينة الجديدة وتوجيهه الى سرعة تسليم المباني العامة للجهات المستفيدة تمهيدا لتشغيلها من قبلهم.