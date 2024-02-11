

اختلف ترتيب الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية خلال آخر 3 سنوات، حيث تسببت طفرة الذكاء الاصطناعي في زيادة القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الأميركية، تزامنا مع ما تعانيه نظيرتها الصينية من ركود اقتصادي، ليبلغ إجمالي القيمة السوقية لأكبر 10 شركات مدرجة بالعالم نحو 15.9 تريليون دولار كما في 2 فبراير الجاري، وذلك مقارنة مع 11.3 مليار دولار بنهاية عام 2020.



وأجبر ضعف التعافي من جائحة «كوفيد- 19»، شركات التكنولوجيا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم على إعادة التفكير في خططهم التوسعية، حيث تدرس «علي بابا» بيع بعض العمليات الاستهلاكية، بما في ذلك متاجر البقالة، فيما يعد تحولا استراتيجيا كبيرا.



وفي حين تتطلع الصين إلى إنتاج الرقائق اللازمة محليا، أعاقت القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات معدات صناعة الرقائق خطط التوسع، في مجال دفع «إنفيديا» الأميركية لمراكز متقدمة بين الشركات العالمية.



وفي المقابل أضافت شركات التكنولوجيا الأميركية إلى قيمتها السوقية، مستفيدة من الزخم حول أعمال الذكاء الاصطناعي وتوقعات خفض الفائدة والركود الناعم في الولايات المتحدة.