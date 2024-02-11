

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس أطفال فلسطين بـ «الميني قول» التي ستقام بالفترة من 14 ولغاية 17 الجاري مؤتمرا صحافيا الساعة 7 مساء الاثنين في مقر جمعية الثقافة الاجتماعية بالكويت.



وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن برنامج البطولة والفرق المشاركة والجهات الداعمة وجوائز الفرق الفائزة.



وتلاقي رياضة الـ «ميني قول»، وهي كويتية المنشأ وحديثة التأسيس، شغفا كبيرا في الوسطين الرياضي والشبابي، ومازالت لجنة اللعبة تبذل كل جهودها لنشرها بين جميع فئات المجتمع، حيث يتوقع أن تحظى بطولة كأس أطفال فلسطين باهتمام ومتابعة جماهيرية وإعلامية.



وتم اعتماد لعبة الـ «ميني قول» رسميا من اللجنة الأولمبية الكويتية عام 2020، وتلعب بواسطة 4 لاعبين لكل فريق، مع لاعبين احتياطيين دون وجود حارس مرمى، ويبلغ طول الملعب 30م بعرض 15م، فيما يبلغ طول خط المرمى وارتفاعه مترا واحدا.



وتتكون المباراة من شوطين كل واحد عشر دقائق، ويسمح بإجراء عدد غير محدود من التغييرات، إضافة إلى بعض القوانين الخاصة.