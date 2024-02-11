نفت الشركة العامة للصناعات الإلكترونية «سيرونيكس» المعلومات التي تداولتها تقارير وصفحات على مواقع التواصل، بتحولها من شركة من إنتاج الشاشات التلفزيونية لإنتاج صناديق البلاستيك وأسطل الدهان.



ولفت مدير الشركة لؤي ميداني إلى أنها تقوم حاليا بتصنيع أحدث إصدار من الشاشات وهو أندرويد 13 قياس 43 بوصة.



وقال لموقع «أثر»: الشركة إضافة لتصنيع شاشات تلفزيونية، لديها معمل بلاستيك موجود في المؤسسة ويعتبر من المعامل المكملة لتصنيع التلفزيون، إذ نصنع فيه أغطية خلفية للتلفزيون ـ كبائن ـ كبسات بلاستيك) وهو قديم عمره 40 سنة وهو رديف ومخدم لصناعة التلفزيونات والشاشات، مضيفا: وهناك معمل «ستريبور» ينتج العازل الذي يوضع حول التلفزيون من أجل تغليفه.



وتابع مدير الشركة: أيضا نقوم بتصنيع منتجات بلاستيكية لصالح القطاعين العام والخاص من صناديق خضار بلاستيكية وأسطل دهان، لكنها تكون حسب الطلب، فالقوالب موجودة وجاهزة، وإننا فقط نلبي ونصنع بناء على طلب المؤسسات والشركات.



وفي السياق، أوضح ميداني أن الشاشة من قياس 32 بوصة يبلغ سعرها مليونين و400 ألف، فيما يبلغ سعر الشاشة قياس 43 بوصة 4 ملايين و600 ألف، أما الشاشة قياس 55 بوصة فبلغ سعرها 8 ملايين ليرة.



وكانت وسائل إعلامية، نشرت في وقت سابق، أن الشركة العامة للصناعات الإلكترونية (سيرونكس)، تحولت من تطوير إنتاجها في تصنيع شاشات تلفزيونية LED بقياسات مختلفة 32 ـ 43 ـ 55 إلى تصنيع منتجات بلاستيكية لصالح الغير وتصنيع صناديق خضار بلاستيكية وتصنيع سطول دهان، ومواد عازلة ستريبور ضغط عادي وعالي لمصلحة القطاع العام والخاص.



و«سيرونكس» شركة سورية تأسست عام 1960، وتتبع للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، وكانت تختص بتصنيع أجهزة التلفاز الذي يحمل اسم الشركة نفسه، من خلال تجميع القطع الإلكترونية المستوردة من دول عدة، آسيوية وأوروبية.