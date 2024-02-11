أسامة دياب



أدلى مئات الاندونيسيين المقيمين في الكويت بأصواتهم في الانتخابات العامة التي جرت يوم الجمعة الماضي، في السفارة الاندونيسية من الساعة الثامنة صباحاً، واستمرت حتى الساعة السادسة مساء، بحضو السفيرة الاندونيسية لدى البلاد لينا ماريانا، والتي كانت أول من أدلت بصوتها مع زوجها وابنتهما.



بدورها، أشادت رئيسة اللجنة المنظمة للانتخابات الاندونيسية في الكويت اوسرينيكيتا زوبونا بجهود ودعم السلطات الكويتية وكل الجهات المعنية في تيسير عملية الاقتراع. وأعربت في تصريحات للصحافيين عن سعادتها بالإقبال الكبير من قبل الجالية الاندونيسية على الانتخابات والمشاركة في تحديد مستقبل بلدهم.



ولفتت إلى أن الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات العامة لاختيار أعضاء مجلس النواب الوطني، وأعضاء مجلس التمثيل الإقليمي ومجلس الشيوخ في اندونيسيا بلغوا 3630 منهم 1.189 ناخبا و2.441 ناخبة، مشيرة إلى أن عملية التصويت تسير بسلاسة وفي أجواء احتفالية. وفي جولة على بعض الذين أدلوا بأصواتهم، أجمع المقترعون على أنهم يريدون من خلال وجودهم في الكويت، أن يختاروا الشخص المناسب والقادة المناسبين لحكم بلادهم التي وصفوها بأنها «دولة غنية جداً»، لتحسينها ولجعلها دولة مزدهرة على غرار دول العالم المتقدّمة.