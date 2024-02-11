أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن مواصلة حملتها البيئية تماشيا مع برنامج الاستدامة للشركة بعنوان «خطى صغيرة لإنجازات كبير»، وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البلدية، حيث تمثل هذه المبادرة خطوة إضافية في إطار التزام stc المستمر بالحفاظ على البيئة، لاسيما من خلال إطار المسؤولية المجتمعية الشامل للشركات وبرنامج الاستدامة الذي تم إطلاقه مؤخرا.



وتم تنظيم هذه المبادرة لعائلة stc بمشاركة فريق العلاقات العامة متمثلة بحضور المشرفين المسؤولين عن المبادرة عبدالله النجدي ومريم الكندري، مع التركيز على تنظيف صحراء المطلاع، حيث إنها منطقة شعبية للتخييم، فمن منطلق الوعي البيئي وخدمة المجتمع وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، تم تنظيم هذه المبادرة للموظفين للمشاركة في عملية التنظيف، مما أتاح لهم الفرصة للمساهمة في الحفاظ على النظام البيئي المحلي.



كما ساهم سفراء stc، والذين تم اختيارهم من الشركة من منطلق التزامهم بقيم stc ومبادراتها المجتمعية، في المساعدة في تنظيف المنطقة وتحفيز المشاركين، كما تظهر مشاركة موظفي stc ثقافة المسؤولية المجتمعية والممارسات المستدامة داخل الشركة، مما يعزز أهمية مشاركة المجتمع في المحافظة على البيئة. وقد عكفت الشركة بتنفيذ مثل هذه المبادرات باستمرار لوضع معايير معينة عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية البيئية داخل المجتمع المحلي.



وفي بيان لها، أعربت stc، في بيان لها عن أن مثل هذه المبادرات وغيرها من الأنشطة المجتمعية الأخرى، تسلط الضوء على الدور النشط والالتزام العميق لموظفيها تجاه المحافظة على البيئة وتمكين المجتمع، حيث تعتبر حملة التنظيف الناجحة بمنزلة انعكاس لثقافة الشركة، وتتجسد هذه القيم في تصرفاتهم داخل مكان العمل.



وتعد المشاركة للموظفين في الحملة بمنزلة شهادة على تفانيهم في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع والبيئة.