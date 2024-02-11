استقبلت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا وفدا من المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات لتوقيع مذكرة التفاهم بين المؤسستين في مجال البحث العلمي، واستقبل رئيس الكلية البروفيسور خالد البقاعين الوفد الكوري من معهد العلوم وتكنولوجيا المعلومات والسفارة الكورية وعلى رأسهم د.كيم جايسو رئيس المعهد.



وجاءت الزيارة لتوقيع مذكرة التفاهم على ضوء العلاقات التي ربطت كلا المؤسستين في العام السابق وتوسع الأمور المشتركة في مجال البحوث العلمية، كما شملت الزيارة التعرف على مرافق البحث العلمي المتطورة في الجامعة والمختبرات المجهزة التي تميزت بها كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا منذ نشأتها وحتى الآن.



يذكر أن المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات هو معهد أبحاث رائد في مجال المعلومات العلمية والتكنولوجية، وهو يقود العلوم المفتوحة القائمة على البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا، ويقود ابتكار البحث والتطوير الرقمي ومحركات النمو الجديدة باستخدام تكنولوجيا الحوسبة الفائقة وتحليل البيانات ذات المستوى العالمي.



ورحب البروفيسور البقاعين بالوفد الكوري، معربا عن سعادته بهذا التوقيع والذي جاء بعد زيارة وفد المعهد الكوري لكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في العام الماضي والتي تم فيها تحديد أوجه التعاون العلمي بين كلا المؤسستين، وعلى إثر هذه الزيارة تم تشكيل أساس مشترك يربط بين المؤسستين للبدء في العمل العلمي.



وألقى البقاعين كلمة ترحيبية بالوفد وبحضور الهيئة التدريسية في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، وجاء في كلمته تشجيعا للهيئة الأكاديمية للتعاون مع الباحثين الكوريين، مؤكدا أن تميز كلية الكوريت للعلوم والتكنولوجيا في مجال البحوث العلمية قد خلق تعاونات محلية وعالمية مع العديد من الجهات وأنها خطوة رائدة بأن تتوسع الجامعة في تعاونها الدولي.



وقام رئيس المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات د.كيم جايسو بالترحيب بالحضور وإعطائهم نبذة عن المعهد الكوري.