في مبادرة التفت بالأحضان والحب، شارك فريق من «كاريبو كوفي» الجمعية الكويتية لرعاية أطفال السرطان في المستشفى وبيت عبدالله لرعاية الأطفال «كاتش وباتش» في توزيع مجموعة من الألعاب المتنوعة للأطفال، وذلك خلال فترة تواجدهم في غرف الألعاب في المستشفيات التي ساهمت «كاتش وباتش» في بنائها وتصميمها. وكان خلال زيارة الفريق الى 3 مستشفيات وهي المستشفى الأميري، مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال، ومستشفى ابن سينا، ويأتي دور «كاريبو» من منطلق أهمية توعية ونشر الحب والدعم للمرضى من الأطفال وأطفال مرضى السرطان. وفي إطار مساعدتهم على التواجد في بيئة إيجابية داخل أروقة المستشفيات التي قد تصيبهم بالشعور بالخوف والأفكار السلبية. فقد قام الفريق المرسل من «كاريبو كوفي» بتوزيع مجموعة من الألعاب المتنوعة على الأطفال، والتي ساهمت في رسم البسمة على وجوههم. وقد ساهمت هذه اللحظات في صنع ذكريات جميلة تساعد هؤلاء المرضى من الأطفال على تخطي فترة العلاج وترفع من معنوياتهم ومعنويات ذويهم.



ولم تكن هذه المبادرة الأولى من نوعها، فقد قامت مجموعة امتيازات الساير متعاونة مع «كاتش وباتش» بالمشاركة في تقديم الدعم للمرضى من الأطفال وأطفال مرضى السرطان لأكثر من 10 سنوات. فقد قامت «كاتش وباتش» ببناء وتصميم غرف مخصصة للأطفال في مستشفيات عدة على نطاق الكويت، وتمحورت الفكرة الرئيسية من منطلق خلق بيئة إيجابية مراعية للأطفال والعائلات في المستشفيات، وخلق بيئة للعب والاستمتاع والضحك بعيدة عن بيئة الرعاية الصحية التقليدية. هذا، ما قامت مجموعة امتيازات الساير مترئسة برئيس مجلس الإدارة ناصر الساير والرئيس التنفيذي جوزيف شرتوني بدعمه على مدى سنوات، والذي كان من أول اهتماماتها والتي تأتي من أهمية مسؤوليتها الاجتماعية كشركة، وأيضا لدعم وتعزيز وتطوير النطاق الصحي الخاص بالأطفال المرضى وأطفال مرضى السرطان، والمشاركة في بناء دائرة توعوية إيجابية وصحية لهؤلاء الأطفال وذويهم.