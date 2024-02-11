أعلن مستشفى أرجان رعاية التخصصي للتأهيل الطبي الشامل أمس عن الافتتاح الرسمي لقسم الأشعة التشخيصية الفريد من نوعه في الكويت بالتعاون مع «سيمنز»، والذي يضم أحدث أجهزة الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والسونار بالإضافة إلى جهاز قياس كثافة العظام.



وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأرجان العالمية العقارية خالد المشعان أن «ارجان رعاية» منذ تأسيسه حرص على اعتماد استراتيجية مستقبلية خاصة للارتقاء بخدماته وتطوير معداته والتوسع بالأقسام التي يحتويها بالتوازي مع مواكبة أحدث التطورات العالمية بالمجالات المختلفة للعلاج الطبيعي، بغية تعزيز مكانته محليا وإقليميا بصفته البديل المثالي للعلاج بالخارج للحالات التي تتطلب علاجا طبيا طبيعيا تأهيليا.



وأضاف المشعان في تصريح صحافي أن قسم الأشعة التشخيصية المتطور في «ارجان رعاية» يتميز بتقديم خدمات تشخيصية متكاملة بأحدث الأجهزة التي تسهم في تكوين صورة شاملة عن الحالة تدعم وضع خطة علاجية فعالة، لافتا إلى أن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها قسم الأشعة ليست قاصرة على أطباء واختصاصيي ارجان رعاية بل يستطيع الأطباء والاختصاصيون خارج المستشفى الاستفادة منها وتحويل حالتهم لإجراء كل الفحوصات لدينا.



وشدد على الالتزام بتحقيق رؤية الشركة «الحياة كما تحبها» من خلال الريادة في قطاع خدمات الرعاية والتأهيل في الكويت، واعتماده مجموعة واسعة ومتنوعة من خيارات التأهيل والبرامج العلاجية المتكاملة والمتعددة التخصصات التي تتوافق مع أحدث الممارسات والبروتوكولات الدولية القائمة على الأدلة.



ويؤمن القائمون على مستشفى «ارجان رعاية» بمبدأ التكامل في خدمات الرعاية الطبية التي يقدمها، لذلك يتم الحرص على تطوير الخدمات العلاجية والتشخيصية والتأهيلية في المستشفى ليحظى العملاء والمرضى بكل الخدمات في مكان واحد وهو ما يوفر الوقت والجهد على المريض وينعكس إيجابيا على فاعلية البرامج العلاجية لأرجان رعاية وإضافة إلى ما سبق ذكره يتميز «ارجان رعاية» باعتماده أيضا لمبدأ الخصوصية في تقديم خطط الرعاية والعلاج لكل حالة على حدة وفق المستويات العالمية من خلال الطواقم البشرية المتخصصة والتجهيزات المتطورة في المستشفى.



ويمتد مستشفى «ارجان رعاية» التخصصي الأول الطبيعي على مساحة 2000 متر مربع بموقع استراتيجي على شارع الخليج العربي في منطقة السالمية، حيث يتميز بتصميمه المعماري المستدام الذي يحاكي التفاصيل الدقيقة في الأبنية الخضراء الصديقة للبيئة، كما ينفرد بتقديم نهج فريد ومتكامل وشامل لخدمات الطب الطبيعي المتخصص وإعادة التأهيل في الكويت، من خلال مجموعة من الأقسام المتخصصة التي يديرها الكادر الطبي الخاص بشركة فاميد العالمية التي اشتهرت بدورها بتطوير نموذج أوروبي خاص ومبتكر لإدارة مرافق الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير المعتمدة عالميا، التي ترتكز إلى برنامج متوازن ودقيق لتبادل الخبرات والمعارف السريرية والأطباء الزائرين.



ويضم المستشفى نخبة متميزة من المختصين يقدمون خدماتهم بالاستعانة بـ 8 أحواض للعلاج المائي، وأكبر صالة ألعاب رياضية متقدمة ومتخصصة في إعادة التأهيل في المنطقة، علاوة على قسم متخصص مزود بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لإعادة التأهيل العصبي باستخدام آليات الروبوتات المتقدمة، وترتبط أقسام «ارجان رعاية» فيما بينها بشبكة رقمية معززة ببرنامج إداري متطور للتقييم المنتظم لفرق الإشراف والعمل الطبي المتعدد التخصصات.