أعلن دليل فوربس للسفر «FTG»، نظام التصنيف العالمي الوحيد للفنادق والمطاعم والمنتجعات الصحية وسفن الرحلات البحرية في المحيطات عن جوائز النجوم لعام 2024، وحصل كل من فندق والدورف أستوريا الكويت ووالدورف أستوريا سبا على جائزة الخمس نجوم الجديدة وسيتم عرضها مع المكرمين الآخرين على موقع ForbesTravelGuide.com.



وتعقيبا على هذا التكريم، كشف فندق والدورف أستوريا الكويت بكل فخر عن أحدث إنجازاته قائلا: تم تكريمنا بجائزة الخمس نجوم المرموقة من دليل فوربس للسفر عن الفندق بالإضافة إلى ذلك، حصل منتجع والدورف أستوريا الصحي على تصنيف خمس نجوم، مما رفع مكانتنا للانضمام إلى صفوف النخبة في المنتجعات الصحية الأعلى تقييما في العالم، كما ان الحصول على هذه الجائزة المزدوجة من فئة الخمس نجوم بمثابة شهادة على الفخامة التي لا مثيل لها والخدمة الاستثنائية التي يقدمها فندق والدورف أستوريا الكويت كما يفخر الفندق بكونه الفندق الأول والوحيد من فئة الخمس نجوم في الكويت الذي يحقق هذا التميز في عامه الأول من التشغيل.



ويتصل فندق والدورف أستوريا الكويت بالأفنيوز الذي يعتبر أكبر وجهة تجارية وترفيهية وعصرية في البلاد، ليغدو بالتالي وجهة لا نظير لها للفخامة والرقي، حيث عمدت شركة التصميم الداخلي والهندسة المعمارية المتمركزة في دبي والمشهورة عالميا، إل دبليو ديزاين جروب، إلى تصميم هذا الفندق الكامن في قلب الكويت حتى يكون عنوانا للأناقة والفخامة الكلاسيكية التي لا يحدها زمان، ووجهة مثالية للأعمال والترفيه على حد سواء. وبهذه المناسبة، قال المدير العام لفندق والدورف أستوريا الكويت كمال سيرتيكيرميزي: فخورون للغاية ويشرفنا أن يكون فندق والدورف أستوريا الكويت هو الفندق الأول والوحيد من فئة الخمس نجوم في الكويت الذي يحقق هذا التميز حيث نحتفل بالنجاح الهائل الذي حققناه بالحصول على جائزة الخمس نجوم من دليل فوربس للسفر في العام الأول من عملياتنا، كما يحقق والدورف أستوريا سبا أيضا أعلى مستوى من الخدمة والمعايير، مما يضعه كأفضل منتجع صحي في الكويت.



يعد دليل فوربس للسفر هو الهيئة ذات الشهرة العالمية المعنية بالتميز في مجال الضيافة، ويعتبر والدورف أستوريا الكويت ووالدورف أستوريا سبا أحدث الإضافات إلى قائمة تصنيف النجوم السنوية اللامعة.