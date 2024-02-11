

صرحت المدير التنفيذي لمجموعة حضانات المستقبل باسمة بوحمدان خلال مشاركتها في المعرض الذي أقيم للمدارس والحضانات في أرض المعارض بأن دور الحضانات «مهم» في تحفيز الطفل ومساعدته على تعزيز نموه وقدراته من خلال التفاعل مع رفاقه وتكوين صداقات معهم، إضافة إلى المهمة الأساسية وهي التعليم.



وأضافت ان هدف مجموعة حضانات المستقبل زيادة خبرات الطفل من جميع النواحي من خلال الأنشطة على اختلافها التي تساعده على اكتشافات جديدة وعلى تنمية اهتماماته وتطويرها، كما أنها تقوم بتوفير نظام «يومي» للطفل، وذلك بتحديد أوقات الوجبات والقيلولة والأنشطة الداخلية والخارجية، وهذا ما يعطيهم الثقة والأمان والقدرة على التحكم بمشاعرهم.



وذكرت أن مجموعة حضانات المستقبل تتألف من 3 أفرع، 2 منها في القادسية، وثالث في الشعب السكني تضم فريقا من المدرسات والممرضات على مستوى عال من الكفاءة ويتمتعن بخبرة واسعة لعدة سنوات.