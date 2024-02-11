بشرى شعبان



كشف مصدر في وزارة الشؤون، عن أن الوزارة ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية بقطاع الشؤون المالية والإدارية، شارفت على الانتهاء من إجراء أعمال التقاييم السنوية لموظفيها في جميع القطاعات، والتي تمت عبر النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية لإنجاز تقييم الموظف الخاصة بالحضور والانصراف.



وأشار المصدر إلى أن التقييم تم وفق قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70%‎ للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30% للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة.



وأشار المصدر إلى أن نحو 7 آلاف موظف وموظفة في جميع القطاعات خضعوا للتقييم وفق تعميم ديوان الخدمة المدنية.



وتوقع المصدر أن يتم صرف مكافآت الأعمال الممتـازة للموظفـــــين الحاصلين على تقييم سنوي «ممتاز»، إضافة إلى الترقيات بالاختيار التي تتم وفقا لاشتراطات ولوائح ديوان الخدمة بعد فرز مستحقيهــــا والتأكـــد مـــن سلامـــة الإجراءات المتبعة وأحقيــــة الموظفـــين لهـــا.