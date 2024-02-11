

ينطلق مؤتمر الاستثمار 2024، الذي تستضيفه كامكو إنفست وبنك برقان، صباح غد (الاثنين)، في فندق سانت ريجيس الكويت، تحت شعار «وجهات نظر عالمية: الكشف عن التحديات والفرص المستقبلية»، وسيجمع المؤتمر نخبة من قادة الفكر وخبراء القطاع والمستثمرين المؤسسيين لطرح مناقشات متعمقة حول موضوعات مهمة تغطي الاقتصاد العالمي والأوضاع الجيوسياسية وفئات الأصول المختلفة.



ومن المقرر أن يقدم المؤتمر تحليلا شاملا للمشهد الاقتصادي العالمي ويسلط الضوء على العوامل الجيوسياسية التي تؤثر على العالم المالي، إضافة إلى التحديات والفرص الاستثمارية في عدد من فئات الأصول، وسيطرح المؤتمر أيضا رؤى واستراتيجيات قيمة للتعامل مع المشهد المعقد للعالم المالي، خاصة في ظل التطورات السريعة التي تطرأ على العالم وديناميكيات السوق المستمرة في التغير.



وستساهم أربع حلقات نقاشية في إثراء المؤتمر، كل منها مصمم لتقديم رؤى عميقة حول مختلف قطاعات الاستثمار الحيوية، كما ستغطي الجلسات مجموعة متنوعة من المواضيع: بدءا بدراسة العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الكلية التي تؤثر على المنطقة، مرورا بالتحليل المتعمق لأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي وسط الظروف الاقتصادية المتغيرة، واستكشاف مشهد الاستثمار العقاري من خلال الديون الخاصة، ولمحة شاملة عن بيئة الاستثمار في رأس المال المبتكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وليس انتهاء بتسليط الضوء على دور الدعم الحكومي والصناعي في تطورها.



واستكمالا لهذه المناقشات، سيتم عرض تقديمي موسع من إيكونوميست إنتليجنس، يقدم للحاضرين تحليلا مفصلا للمشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي، مما يضمن فهما شاملا لديناميكيات السوق الحالية والمستقبلية. ويجمع المؤتمر كوكبة من كبار المتحدثين تضم خبراء استثمار ومجموعة من الشخصيات البارزة، لتبادل الأفكار والرؤى، ويهدف هذا التعاون بين كامكو إنفست وبنك برقان إلى تعزيز الفهم الجماعي لكيفية تحقيق النجاح في ظل الأوضاع الضبابية وتفاقم حالة عدم اليقين، هذا إلى جانب الاستفادة من الخبرات المشتركة لقادة القطاع.



وسيشارك في الحلقات النقاشية عدد من كبار المتحدثين من كامكو إنفست وشركات إدارة الأصول الإقليمية والدولية الرائدة، بما في ذلك سانتاندير لإدارة الأصول، ومانولايف لإدارة الاستثمارات، والراجحي كابيتال، وفيث كابيتال، والشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، ورائد فنتشرز، وستعمل هذه المجموعة المتميزة من المتحدثين على إثراء النقاشات وتقديم رؤى متقدمة حول مشهد الاستثمار العالمي.