

حصدت شركة ABK Capital، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي الكويتي، جائزة «مدير الأصول الأسرع نموا في الكويت 2023» وفقا لتقييم المجلة العالمية جلوبل بيزنس أوت لوك«Global Business Outlook»، والتي تعتمد معايير صارمة لتحديد الفائزين على يد لجنة متخصصة من الخبراء.



وفي هذه المناسبة، قال د.حسين شحرور، الرئيس التنفيذي لشركة ABK Capital: سعداء بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجا لسلسلة من النجاحات ضمن عملية التحول المتكاملة التي شهدتها الشركة على مستوى تدعيم فريق عملها بالعديد من الكفاءات والخبرات، وتعزيز تجربة عملائها في إدارة ثرواتهم عبر منصة حلول استثمارية مميزة، وتطوير البنية التحتية للأنظمة، بالإضافة إلى إطلاق علامتها التجارية الجديدة.



وأضاف شحرور: تعزز هذه الجائزة من مكانة ABK Capital كشركة استثمارية كويتية رائدة في السوق الكويتي، تلبي احتياجات عملائها ومتطلباتهم، لتكون قريبة منهم لأبعد حدود. وتحرص ABK Capital بشكل حثيث على تعريف مجتمع المستثمرين بمستجدات الأســــــواق، المحلية والإقليمية والعالمية، واتجاهاتها الرئيسية، بكل شفافية، لتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية بشكل أفضل.



وتعتبر ABK Capital منذ تأسيسها في عام 2006، واحدة من رواد صناعة الاستثمار وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية الاستثمارية في المنطقة. وقد قامت الشركة ببناء نموذج أعمال يركز على مصالح العملاء ويجعلها في صدارة اهتماماتها. وتسعى باستمرار إلى تعزيز العلاقات المستدامة مع عملائها، بهدف تلبية احتياجاتهم الاستثمارية. وتعتمد ABK Capital على فريق عمل متمرس من ذوي الخبرة في مجال تقديم جميع الخدمات الاستثمارية لتعزيز مكانتها كإحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت. وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول الاستثمارية المصممة خصيصا لتلبية الأهداف المحددة لعملائها، كما تغطي العروض التي توفرها الشركة كلا من فئات الأصول التقليدية والبديلة، وتتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بكل سهولة ويسر.



كما تحرص شركة ABK Capital على ترسيخ شراكات قوية مع مديري الأصول البارزين على المستويين الإقليمي والعالمي للاستفادة من خبراتهم في تعزيز الأداء وتقديم أنسب الحلول الاستثمارية للمستثمرين.