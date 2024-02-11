

ضمن سعي الهيئة لإنشاء وتطوير البيئة التشريعية المناسبة التي تواكب التطورات المتسارعة بمواضيع الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ESG، أقامت الهيئة ورشة عمل داخلية لموظفيها، وبحضور ممثلين من بنك الكويت المركزي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 يناير الماضي، ويأتي ذلك استكمالا للجهود التوعوية المتعلقة بمواضيع الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ESG.



وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أنه تم تقديم هذه الورشة من قبل أطراف مختصة بهذا المجال من مكتب ميراس للاستشارات وVerityv، حيث تناولت الورشة المواضيع التالية: مجالات تقارير الاستدامة، ودور الجهات الرقابية في دعم التحول في مصادر الطاقة بشكل عادل، والمخاطر المالية المتوقعة من ذلك، وأهم المعايير العالمية للاستدامة، والفجوة الموجودة في السوق فيما يتعلق بتوافر بيانات قياس الأثر المالي لمخاطر وفرص الاستدامة، ومبدأ الأثر الجوهري المزدوج Double Materiality، وأهمية توطين حلول الاستدامة وإعداد التقارير المتعلقة بها في الكويت لجعلها رائدة في مجال إعداد تقارير الاستدامة.



كما تم التركيز على مناقشة المعيارين الجديدين IFRS S1 وIFRS S2 اللذين تم صدورهما من قبل مجلس المعايير الدولية ISSB بهدف توفير لغة موحدة للمستثمرين لقراءة عوامل الاستدامة التي لها أثر جوهري على الشركات، ومن المنتظر أن يسري تطبيق هذين المعيارين على التقارير المالية لسنة 2024 والتي تصدر في بداية 2025، إلا أن مجلس المعايير الدولية ISSB ترك السلطة التقديرية في إلزامية ومنهجية تطبيقهما بيد الجهات الرقابية المحلية في كل دولة.