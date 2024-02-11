عثر على جثة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، و5 من أفراد عائلتها بعد محاصرة المركبة التي كانت تقلهم في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، والمسعفين اللذين خرجا لإنقاذها.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن ذوي الطفلة عثروا أمس على جثتها وجثث من كانوا في المركبة، التي حوصرت من قبل دبابات الجيش الإسرائيلي في محيط «دوار المالية» بحي تل الهوى قبل 12 يوما، حيث قتل كل أفراد عائلتها في البداية، باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاما).



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني العثور على مركبة الإسعاف التابعة له في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، ومقتل المسعفين اللذين كانا على متنها، بعد فقد آثارهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي تعمد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها للموقع، حيث عثر عليها على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند، رغم الحصول على تنسيق مسبق، للسماح بوصولها إلى المكان.



وحادثة استهداف هند وأفراد من عائلتها هزت العالم، إذ لم تتوقف المناشدات للعثور عليها بعد انقطاع أخبارها تماما مع مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني، اللذين خرجا لإنقاذها.