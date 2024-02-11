توالت التحذيرات الدولية من خطورة إقدام الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي غزة، والتي تؤوي العديد من الفلسطينيين الذين نزحوا إليها كملاذ آمن أخير من الحرب المتواصلة على القطاع.



وحذرت المملكة العربية السعودية من التداعيات البالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح، وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح.



وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن المملكة «تؤكد رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسريا. وتجدد المملكة مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وان هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلا لمنع إسرائيل من التسبب في كارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان».



كما حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية من خطورة عملية عسكرية اسرائيلية في مدينة رفح، وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان اوردته وكالة الانباء الأردنية الرسمية (بترا) أمس، رفض عمان المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب على القطاع والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين وعودتهم إلى أماكن سكناهم ووصول المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع.



ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار في حربها المستعرة، والتي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشددا على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته ودون إبطاء لمنع التدهور الخطير وفرض وقف فوري لإطلاق النار.



بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن أي هجوم يشنه الجيش الإسرائيلي على رفح سيكون بمنزلة كارثة إنسانية.



وتزامن ذلك مع تحذير حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) من وقوع «مجزرة» في حال شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح.



وقالت الحركة في بيان أمس «نحذر من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح»، مضيفة «نحمل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة».



وبعد مدينة غزة ثم خان يونس، باتت رفح محور الترقب بشأن المرحلة المقبلة مع دخول الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة شهرها الخامس، وهي تستضيف الغالبية العظمى من النازحين الذين يقيم معظمهم في خيم عشوائية أقيمت في مختلف أنحاء المدينة، وسط ظروف إنسانية صعبة وشح في المساعدات.



وأفاد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الاول بأنه طلب من الجيش «تقديم خطة لإجلاء السكان والقضاء على كتائب» حماس في المدينة.



وأضاف «يستحيل تحقيق هدف الحرب دون القضاء على حماس. من الواضح أن أي نشاط (عسكري) كثيف في رفح يتطلب أن يخلي المدنيون مناطق القتال».



وكانت الخارجية الأميركية قد حذرت تل أبيب من ان «تنفيذ اجتياح بري عسكري، بلا تخطيط وبقليل من التفكير، في منطقة يسكنها مليون شخص، سيكون كارثة».



وفي انتقاد ضمني نادر لإسرائيل، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن «الرد الاسرائيلي في غزة مفرط».



ميدانيا، مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 127، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة من القطاع، وصدق على عملية عسكرية في رفح التي استهدفتها غارات عنيفة أمس، في ظل خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئاسة الأركان.



وأفادت وزارة الصحة في حكومة «حماس» عن سقوط 110 قتلى على الاقل، بينهم 25 قتلوا في ضربات في رفح، مشيرة إلى وقوع معارك عنيفة في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، حيث نسفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا غربي المدينة.



وأكدت الوزارة مقتل شخص في هذا المستشفى حيث لا يزال يتواجد 300 من أفراد الطاقم الطبي و450 جريحا، إضافة إلى زهاء عشرة آلاف نازح.



وأعلنت ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع إلى 28064 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما بلغ عدد المصابين 67611 جريحا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.



توازيا مع المسار العسكري، تتواصل الجهود الديبلوماسية للتوصل إلى هدنة طويلة تتيح تبادل الرهائن والمعتقلين وزيادة المساعدات الإنسانية.



وأكد مسؤول في «حماس» لـ «فرانس برس» ان وفد الحركة غادر القاهرة، بعد اجرائه محادثات بشأن الهدنة المقترحة، مضيفا أنه «ننتظر ردا من إسرائيل»، دون أن يخوض في تفاصيل.



وفي سياق متصل، أورد موقع «أكسيوس» أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) سيزور مصر خلال أيام من أجل دعم جهود التوصل الى اتفاق هدنة جديدة خلال الفترة المقبلة.