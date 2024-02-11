

محمد الجلاهمة



أحال قطاع الأمن الجنائي وافدا إلى النيابة العامة على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 56 ألف دينار من جهة عمله من خلال اعتماد شيكات لشراء أغراض ومن ثم تحويل الشيكات على حسابه الخاص فيما تبين من خلال رصد تحركات الوافد البنكية قيامه بتحويل مبالغ مالية كبيرة من حسابه إلى موطنه.



واستنادا إلى مصدر أمني فإن معلومات وردت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية تبين ان وافدا يعمل محاسبا في جهة تربوية يقدم ما يشير إلى شراء بضائع ومواد إلى جهة عمله، ومن ثم يحول قيمة الشيكات إلى حسابه.



وأضاف المصدر: تم عمل المزيد من التحريات التي خلصت إلى تورط الوافد في الاختلاس وخيانة الأمانة، وعليه تم استصدار إذن نيابي وضبط المتهم.



وبالتحقيق معه اعترف بأنه وخلال السنوات الأخيرة الماضية كان يقوم بتقديم أذونات شراء ومن ثم يوقع على شيكات ويعيد تحويلها إلى حسابه.



وذكر المصدر أن رجال المباحث يكثفون جهودهم لضبط شركاء آخرين للوافد، مشيرا إلى ان رجال المباحث تأكد لهم قيام المتهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى بلده لا تتناسب مطلقا مع حجم الراتب الذي يتقاضاه ولم يوضح المصدر ما اذا كانت جهة عمل الوافد تقدمت بشكوى او بلاغ على اثره جرى توقيف المتهم.