

منصور السلطان



تمكنت دوريات إسناد أمن الجهراء فجر أمس، من إلقاء القبض على شاب في العقد الثالث من عمره في منطقة القصر يتعاطى المواد المخدرة وبحوزته ما يقارب 90 حبة مخدرة وأدوات التعاطي.



رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء خلال تجولهم فجر أمس في منطقة القصر اشتبهوا بسيارة تقف على جانب الطريق والإضاءة الداخلية لها بوضع تشغيل، وبعد التوجه لها تبين وجود شخص بداخلها يتعاطى المواد المخدرة، والذي عقب ضبطه والاستعلام عنه اتضح انه في العقد الثالث من عمره وعاطل عن العمل، وخلال تفتيش سيارته عثر على ما يقارب 90 حبة مخدرة وأدوات التعاطي.