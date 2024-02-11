

ناصر العنزي



تستأنف منافسات دوري زين الممتاز اليوم بعد توقف لمدة شهر، بإقامة مباراة واحدة في انطلاق الجولة 15 تجمع النصر صاحب المركز الرابع برصيد 21 نقطة مع الفحيحيل السابع بـ 15 نقطة على ملعب علي صباح السالم في الـ ٦ مساء. ويتصدر الكويت والعربي المسابقة قبل التوقف بـ 33 نقطة لكل منهما، ويأتي القادسية ثالثا بـ 32 نقطة.



ويدخل النصر المباراة من أجل الاقتراب من فرق المقدمة وتعويض خسارة آخر مباراة له في الدوري أمام القادسية بعدما قدم مستوى جيدا، وكان ندا لخصمه وخسر بصعوبة، ولم يوفق «العنابي» أيضا في بطولة كأس سمو الأمير رغم قدرته على المنافسة، وخرج على يد العربي، غير أن لاعبه الجزائري أيمن لقجع سجل هدفا جميلا من أجمل أهداف الموسم الحالي.



أما الفحيحيل فقد خسر أيضا آخر مباراة له في الدوري من العربي 1-2 بعدما كان قريبا من التعادل، ولم يتمكن أيضا من الاستمرارية في كأس سمو الأمير بعد خسارته من القادسية، ويسعى مدرب «الأحمر» فراس الخطيب إلى تحقيق الفوز والدخول في دائرة المراكز الآمنة معتمدا على خبرة وتجانس لاعبيه، ومن المتوقع ألا تخلو المواجهة بين الطرفين من الأهداف.